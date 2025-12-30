Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич получил травму колена в матче с «Майами», его ждёт обследование

Йокич получил травму колена в матче с «Майами», его ждёт обследование
Комментарии

Центровой «Денвер Наггетс» и трёхкратный MVP НБА Никола Йокич получил травму левого колена в матче с «Майами Хит» и не вернулся на паркет после перерыва.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
147 : 123
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Пауэлл - 25, Йович - 22, Жакез-мл. - 20, Уэр - 19, Уиггинс - 19, Адебайо - 13, Смит - 11, Митчелл - 10, Фонтеккио - 3, Ларссон - 3, Джонсон - 2, Хирроу, Гарднер, Якуционис
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Мюррэй - 20, Хардуэй-младший - 16, Джонс - 16, Браун - 15, Уотсон - 11, Валанчюнас - 6, Строутер - 4, Холмс - 4, Ннаджи - 4, Джонс - 2, Тайсон - 2, Пикетт - 2

Фото: Скриншот из социальных сетей

Фото: Скриншот из социальных сетей

Инцидент произошёл за шесть секунд до конца второй четверти. Во время защиты в трёхсекундной зоне на ногу Йокича наступил собственный партнёр по команде, защитник Спенсер Джонс, которого оттолкнул соперник. Это заставило колено серба неестественно выгнуться назад. Йокич упал на пол, схватившись за колено, и позже покинул площадку, сильно хромая.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Фото: Скриншот из социальных сетей

Фото: Скриншот из социальных сетей

Главный тренер «Наггетс» Дэвид Адельман заявил после матча, что сразу было понятно, что с игроком что-то не так.

«Это часть НБА. Когда кто-то получает травму, это душераздирающе, особенно если это кто-то настолько особенный, как он», — приводит слова тренера издание USA Today.

Основные опасения связаны с возможным повреждением связок. Более точный диагноз будет известен после обследования и снимков, которые игрок пройдёт 30 декабря.

В этом сезоне Йокич демонстрировал игру уровня MVP, набирая в среднем 29,9 очка, 12,4 подбора и 11,1 передачи за игру. В первой половине встречи с «Майами» он успел набрать 21 очко и отдать восемь результативных передач. Без него в списке травмированных стартовой пятёрки «Денвера» теперь числятся четыре игрока из пяти.

Следующий матч «Наггетс» сыграют 1 января мск против «Торонто Рэпторс».

Материалы по теме
Никола Йокич выдал исторический и мощный матч в НБА. Снова!
Видео
Никола Йокич выдал исторический и мощный матч в НБА. Снова!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android