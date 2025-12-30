Скидки
Валенсия Баскет — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Егор Дёмин прокомментировал матч с «Голден Стэйт», в котором он набрал 23 очка

Комментарии

Разыгрывающий и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120) отреагировал на выступление своей команды.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

— Какой был главный вызов в обороне и в попытках сдержать «Голден Стэйт»?
— Это очень опытная команда с игроками уровня Зала славы, которых невероятно трудно держать. Мы могли куда лучше соблюдать наши базовые принципы защиты и гейм-план. Слишком много отдали под кольцом: сосредоточились на периметре и недосмотрели «краску» — в итоге это нам и стоило матча.

— В перерыве вы говорили, что партнёры помогали вам находить броски с дистанции. Почему удавалось стабильно открываться за дугой и какой был настрой?
— Мы просто держались своих комбинаций, того, что отрабатываем с начала сезона. Грамотно двигали мяч, искали выгодные матчапы, вовремя находили нужных партнёров и чётко исполняли установки тренера. Всё решает исполнение, — рассказал Дёмин во время пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

