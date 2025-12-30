Скидки
Тренер «Оклахомы Сунерз» нашёл Кирилла Елатонцева благодаря твиту — журналист

Тренер «Оклахомы Сунерз» нашёл Кирилла Елатонцева благодаря твиту — журналист
Журналист Джош Каллауэй, который ранее сообщил о подписании российского центрового Кирилла Елатонцева командой университета Оклахомы «Оклахома Сунерз», заявил, что главный тренер команды Портер Мозер узнал о баскетболисте из поста в Х.

«Портер Мозер сказал, что нашёл Кирилла Елатонцева благодаря твиту Джефа Гудмана (американский журналист, аналитик студенческого баскетбола. — Прим. «Чемпионата»), где говорилось, что тот получил допуск от NCAA. Мозер и Университет Оклахомы затем изучили его, завербовали и подписали. Невероятно», — написал Каллауэй в своём аккаунте в социальной сети Х.

Ранее «Оклахома Сунерз» официально объявила о подписании Елатонцева. При этом примечательно, что у спортсмена есть действующий контракт с клубом Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».

