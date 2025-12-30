«Сбились — и не только по нашей вине». Дёмин объяснил поражение от «Голден Стэйт»

Разыгрывающий и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120) высказался по поводу соперника.

— Вы много внимания уделяли периметру, а соперник набрал массу лёгких очков под кольцом. Насколько трудно играть против «Уорриорз», когда они гоняют мяч из стороны в сторону, а вы пытаетесь это сдержать, но они всё равно добираются до кольца?

— «Уорриорз» играют в особенный баскетбол, и мы выходили, понимая, что давно с таким стилем не сталкивались. Начали хорошо: держали темп, давили, придерживались своих принципов. Потом сбились — и не только по нашей вине.

Соперник действительно очень силён. Наш вызов — вернуть тот ритм, с которого стартовали, и удерживать его на протяжении всей игры. Сегодня это удавалось рывками, — рассказал Дёмин во время послематчевой пресс-конференции.