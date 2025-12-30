Скидки
Валенсия Баскет — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Егор Дёмин ответил, каково это — играть против кумира детства Стефена Карри

Комментарии

Разыгрывающий и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120) отреагировал на тот факт, что против него играл звёздный разыгрывающий соперников Стефен Карри.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

— Вы говорили, что будет особенно сыграть против Стефа Карри, которого всегда любили смотреть. Каково было выйти против него? И что он сказал вам после матча?
— У него колоссальная «гравитация» — он притягивает к себе внимание всей защиты. Мы уделяли ему максимум фокуса, и он, конечно, выдающийся игрок. Некоторые его броски, даже те, что не засчитали, были впечатляющими.

Для меня было честью разделить с ним площадку. После игры он просто сказал: «Хорошая игра». Не хочу вдаваться в детали. Я тоже всех ребят поприветствовал. Он отличный парень, — рассказал Дёмин во время послематчевой пресс-конференции.

