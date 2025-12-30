Егор Дёмин ответил, каково это — играть против кумира детства Стефена Карри

Разыгрывающий и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120) отреагировал на тот факт, что против него играл звёздный разыгрывающий соперников Стефен Карри.

— Вы говорили, что будет особенно сыграть против Стефа Карри, которого всегда любили смотреть. Каково было выйти против него? И что он сказал вам после матча?

— У него колоссальная «гравитация» — он притягивает к себе внимание всей защиты. Мы уделяли ему максимум фокуса, и он, конечно, выдающийся игрок. Некоторые его броски, даже те, что не засчитали, были впечатляющими.

Для меня было честью разделить с ним площадку. После игры он просто сказал: «Хорошая игра». Не хочу вдаваться в детали. Я тоже всех ребят поприветствовал. Он отличный парень, — рассказал Дёмин во время послематчевой пресс-конференции.