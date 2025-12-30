«Складывать в копилку каждый опыт». Егор Дёмин — о главной цели для себя в НБА

Разыгрывающий и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120) подвёл итоги встречи.

— В такие дни есть и много хорошего, и эпизоды, которые хочется вернуть. Насколько лично для вас ценен такой опыт с точки зрения роста?

— Максимально ценен. Каждый матч — новый урок, особенно для меня: игр в НБА у меня пока немного, да и не со всеми командами успел сыграть. Стараюсь складывать в копилку каждый опыт, особенно против таких соперников, где можно не только сыграть, но и многому научиться. Даже эта встреча пригодится мне и команде в будущем, — рассказал Дёмин во время послематчевой пресс-конференции.