Глава Единой лиги отреагировал на результативную игру Дёмина в матче с «Голден Стэйт»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал выступление российского новичка «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», отметив его навыки и недостаток опыта в ключевой момент.

«Егор в очередной раз доказал, что не зря выбран очень высоко на драфте. В свои 19 лет имеет очень хорошие навыки. Как и предполагалось, «Бруклин» и тренерский штаб даёт возможность применять эти навыки на площадке. Семь трёхочковых и достаточно полезные действия в игре с «Голден Стэйт». «Бруклин» мог зайти в близкую концовку и постараться этот матч взять. Но Дёмин с партнёром в одной из последних минут не разобрались и, к сожалению, потеряли шанс забрать у знаменитой команды победу.

Здесь мы просто констатируем факт, что Егор в тех условиях, которые он имеет сейчас в «Бруклине», многое приобретает и привыкает к уровню интенсивности, принятия решений в НБА. Наверное, где-то опыта не хватило разобраться в этой концовке. Уже пошли рекорды — для парня в 19 лет это очень хорошо. Он имеет очень большие навыки и ими пользуется. Думаю, дальше он будет развиваться в этой организации», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.