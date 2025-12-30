Скидки
Валенсия Баскет — Партизан Белград. Прямая трансляция
22:30 Мск
Баскетбол

Глава Единой лиги отреагировал на результативную игру Дёмина в матче с «Голден Стэйт»

Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал выступление российского новичка «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче с «Голден Стэйт Уорриорз», отметив его навыки и недостаток опыта в ключевой момент.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

«Егор в очередной раз доказал, что не зря выбран очень высоко на драфте. В свои 19 лет имеет очень хорошие навыки. Как и предполагалось, «Бруклин» и тренерский штаб даёт возможность применять эти навыки на площадке. Семь трёхочковых и достаточно полезные действия в игре с «Голден Стэйт». «Бруклин» мог зайти в близкую концовку и постараться этот матч взять. Но Дёмин с партнёром в одной из последних минут не разобрались и, к сожалению, потеряли шанс забрать у знаменитой команды победу.

Здесь мы просто констатируем факт, что Егор в тех условиях, которые он имеет сейчас в «Бруклине», многое приобретает и привыкает к уровню интенсивности, принятия решений в НБА. Наверное, где-то опыта не хватило разобраться в этой концовке. Уже пошли рекорды — для парня в 19 лет это очень хорошо. Он имеет очень большие навыки и ими пользуется. Думаю, дальше он будет развиваться в этой организации», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

