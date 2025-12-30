Скидки
22:30 Мск
«Локомотив» не получил компенсации за уход Елатонцева в студенческий баскетбол США — ТАСС

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко заявил, что клуб не получил никакой компенсации за уход разыгрывающего Кирилла Елатонцева в студенческую команду Университета Оклахомы («Оклахома Сунерс»), и назвал этот переход грубым нарушением контракта.

23-летний баскетболист, у которого с краснодарским клубом действовал контракт до конца сезона-2026/2027 (с опцией продления), в начале октября получил разрешение NCAA на выступления в США на один год.

«Переход Кирилла Елатонцева в команду «Оклахома Сунерс» является грубым нарушением его контракта с «Локомотивом-Кубань» и пренебрежением нормами международного спортивного права. Мы не признаём законность его ухода в студенческий баскетбол США. Ни Университет Оклахомы, ни NCAA, ни сам игрок не контактировали с нами для обсуждения условий перехода. Всё было сделано за нашей спиной. Все новости о нём и его перемещениях мы узнавали и узнаём из прессы. Хотя перед началом сезона Кирилл подтвердил свою готовность продолжать играть за наш клуб, тренерский штаб на него рассчитывал до последнего», — приводит слова Мелешенко ТАСС.

По словам генерального менеджера, клуб был готов решить вопрос «цивилизованно и по букве закона — через компенсацию», но выплат не последовало.

