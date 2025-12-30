Елевич: фундаментальной игры у «Локо» я не вижу, но с отставкой Юдина торопятся

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал новость о том, что помощник главного тренера белградской «Црвены Звезды» Томислав Томович может занять место Антона Юдина на посту главного тренера «Локомотива-Кубань».

«Раз принимают решение о замене Юдина, значит, вопрос назрел. Состав-то хороший, а фундаментальной игры я не вижу. Временами здорово, но бывают и провалы, это зависит от тренерского штаба. Может быть, с отставкой Юдина из «Локо» и торопятся. Не уверен, что это даст пользу, потому что Юдин набирал этот состав. Но тут проблема в том, что ушло много российских игроков, это тоже сказывается. Сейчас трудно найти баланс. Но в «Локомотиве» молодёжь подрастает, в будущем это будет боеспособный коллектив.

А что касается сербского тренера, я его не знаю, он был помощником в «Црвене». Вопрос в том, потянет ли он. Очень трудно, когда человек приходит в середине сезона, он этот состав не собирал», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.