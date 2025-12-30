Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елевич: фундаментальной игры у «Локо» я не вижу, но с отставкой Юдина торопятся

Елевич: фундаментальной игры у «Локо» я не вижу, но с отставкой Юдина торопятся
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал новость о том, что помощник главного тренера белградской «Црвены Звезды» Томислав Томович может занять место Антона Юдина на посту главного тренера «Локомотива-Кубань».

«Раз принимают решение о замене Юдина, значит, вопрос назрел. Состав-то хороший, а фундаментальной игры я не вижу. Временами здорово, но бывают и провалы, это зависит от тренерского штаба. Может быть, с отставкой Юдина из «Локо» и торопятся. Не уверен, что это даст пользу, потому что Юдин набирал этот состав. Но тут проблема в том, что ушло много российских игроков, это тоже сказывается. Сейчас трудно найти баланс. Но в «Локомотиве» молодёжь подрастает, в будущем это будет боеспособный коллектив.

А что касается сербского тренера, я его не знаю, он был помощником в «Црвене». Вопрос в том, потянет ли он. Очень трудно, когда человек приходит в середине сезона, он этот состав не собирал», — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сейчас читают:
Ассистент тренера «Црвены Звезды» может заменить Антона Юдина в «Локомотиве-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android