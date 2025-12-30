Глава Единой лиги Кущенко прокомментировал новость о возможном уходе Юдина из «Локомотива»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал информацию о возможной отставке главного тренера «Локомотива-Кубань» Антона Юдина и приходе на его место сербского специалиста Томислава Томовича, отметив определённые риски такого решения.

«Информацию о том, что Антон Юдин может покинуть «Локомотив-Кубань», а вместо него может возглавить клуб Томислав Томович, оставил бы без комментариев. Мы здесь опираемся на официальные заявления. Пока это просто информация. Лично мне кажется, если «Локомотив-Кубань» серьёзно рассматривает эту кандидатуру, наверное, я обратил бы внимание, что он не имеет опыта работы главным тренером. Получить сразу качественный набор игроков, как в «Локомотиве» — это определённый риск. Юдин получил команду высокого уровня и опыт. В принципе, он не был тренером в большой команде. Мне кажется, что Антон может ещё найти баланс для того, чтобы результаты были выше, нежели сейчас. В некоторых играх у него это получалось», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.