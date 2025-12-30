Скидки
Баскетбол

Кирилл Елатонцев дебютировал в NCAA за «Оклахому» сразу после получения допуска

Кирилл Елатонцев дебютировал в NCAA за «Оклахому» сразу после получения допуска
Комментарии

В ночь на 30 декабря российский центровой Кирилл Елатонцев дебютировал за баскетбольную команду Оклахомского университета («Оклахома Сунерс»).

Дебют Елатонцева состоялся в победном для «Оклахомы» матче с «Миссисипи Вэлли Стейт» (93:69). Это была четвёртая победа подряд для команды, которая теперь готовится к старту конференции SEC. В ближайшую субботу «Сунерс» сыграют с «Оле Мисс».

23-летний россиянин был заявлен для усиления игры вблизи кольца и дал команде дополнительную опцию в защите и под щитом. За 18 минут игрового времени набрал шесть очков и сделал четыре подбора, помогая команде одержать уверенную победу со счётом 93:69.

