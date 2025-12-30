Фото: игрок НБА Дёмин обменялся майками с итальянскими футболистками «Ювентуса»

Разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Дёмин обменялся майками с итальянскими футболистками «Ювентуса» Барбарой Бонансеа и Микелой Камбиаги.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» встречался с «Голден Стэйт Уорриорз». Дёмин провёл на площадке 32 минуты и 20 секунд и за это время набрал 23 очка, совершил три подбора и отдал три результативные передачи. «Нетс» уступили со счётом 107:120.

Егор к настоящему моменту принял участие в 28 матчах регулярки НБА, в которых в среднем набирал 9,8 очка, делал 3,1 подбора и 3,4 передачи.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: