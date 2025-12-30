Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброну Джеймсу исполнился 41 год

Леброну Джеймсу исполнился 41 год
Комментарии

Сегодня, 30 декабря, лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймс исполнился 41 год. Спортсмен проводит 23-й сезон в НБА, что является абсолютным рекордом в истории лиги.

Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и четырёхкратным MVP финалов; четырёхкратным MVP регулярного чемпионата НБА; первым игроком в истории, набравшим 50 000 очков суммарно в регулярном сезоне и плей-офф; 21-кратным участником Матча всех звёзд НБА; трёхкратным олимпийским чемпионом. Кроме того, на данный момент Леброн является самым возрастным действующим игроком лиги.

Сейчас читают:
Леброну Джеймсу — 41. Каково его место в мире баскетбола сейчас?
Леброну Джеймсу — 41. Каково его место в мире баскетбола сейчас?

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android