Леброну Джеймсу исполнился 41 год

Сегодня, 30 декабря, лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймс исполнился 41 год. Спортсмен проводит 23-й сезон в НБА, что является абсолютным рекордом в истории лиги.

Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и четырёхкратным MVP финалов; четырёхкратным MVP регулярного чемпионата НБА; первым игроком в истории, набравшим 50 000 очков суммарно в регулярном сезоне и плей-офф; 21-кратным участником Матча всех звёзд НБА; трёхкратным олимпийским чемпионом. Кроме того, на данный момент Леброн является самым возрастным действующим игроком лиги.

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА: