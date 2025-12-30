Егор Дёмин приблизился к достижению Андрея Кириленко в дебютном сезоне НБА среди россиян

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин близок к повторению достижения прославленного соотечественника Андрея Кириленко в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Во время дебютного сезона в НБА Кириленко четырежды набирал более 20 очков за матч. Дёмин к настоящему моменту имеет в активе три игры с 20+ очками.

Напомним, Дёмин к настоящему моменту принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 9,8 очка, совершал 3,1 подбора и отдавал 3,4 передачи. Егору сейчас 19 лет.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: