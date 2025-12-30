Названы детали о состоянии Йокича на фоне подозрений о разрыве связок колена

Стали известны подробности о состоянии центрового «Денвер Наггест» Николы Йокича, который не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (123:147) из-за травмы колена. По данным сербского издания Meridian Sport, трёхкратный обладатель награды MVP НБА избежал серьёзного повреждения.

Сообщается, что обследование выявило у центрового переразгибание (гиперэкстензию) левого колена, однако признаков разрыва связок или иных структурных повреждений не обнаружено. Источники, близкие к команде, называют этот исход лучшим из возможных.

