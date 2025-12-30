Названы детали о состоянии Йокича на фоне подозрений о разрыве связок колена
Стали известны подробности о состоянии центрового «Денвер Наггест» Николы Йокича, который не смог доиграть матч регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (123:147) из-за травмы колена. По данным сербского издания Meridian Sport, трёхкратный обладатель награды MVP НБА избежал серьёзного повреждения.
НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
147 : 123
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Пауэлл - 25, Йович - 22, Жакез-мл. - 20, Уэр - 19, Уиггинс - 19, Адебайо - 13, Смит - 11, Митчелл - 10, Фонтеккио - 3, Ларссон - 3, Джонсон - 2, Хирроу, Гарднер, Якуционис
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Мюррэй - 20, Хардуэй-младший - 16, Джонс - 16, Браун - 15, Уотсон - 11, Валанчюнас - 6, Строутер - 4, Холмс - 4, Ннаджи - 4, Джонс - 2, Тайсон - 2, Пикетт - 2
Сообщается, что обследование выявило у центрового переразгибание (гиперэкстензию) левого колена, однако признаков разрыва связок или иных структурных повреждений не обнаружено. Источники, близкие к команде, называют этот исход лучшим из возможных.
Йокич не сдержал слёз после победы своей лошади на скачках:
