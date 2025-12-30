Скидки
Пловец Климент Колесников назвал любимого баскетболиста

Пловец Климент Колесников назвал любимого баскетболиста
Двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (2020) российский пловец Климент Колесников признался, что старается следить за обзорами баскетбольных матчей. Также именитый пловец рассказал, что его любимым баскетболистом является защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг.

— Вы по прежнему любите НБА?
— Очень люблю, как и баскетбол в принципе. Просто не слежу, времени особо нет. А если смотрю, то только какие нибудь хайлайты.

— Кто ваш любимый баскетболист?
— Ирвинг.

— Он серьёзно травмировал колено и в этом сезоне ещё не играл.
— Он мне нравится как баскетболист — его манера игры, поведение на площадке. То, как он играет и что умеет.

— Если сравнить с плаванием, то вы — Виктор Вембаньяма. Выходите и доминируете.
— Наверное, да. Но если бы я играл в баскетбол, то стремился бы к стилю игры Ирвинга. Мне очень нравится, когда ты максимально контролируешь дриблинг, на 100%. Для меня нет лучше человека, кто бы мог с этим справиться, — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Кайри Ирвинг провёл бросковую тренировку:

