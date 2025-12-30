Стало известно, на какой срок выбыл Никола Йокич из-за травмы колена

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич выбыл из строя как минимум на четыре недели. Об этом информирует пресс-служба команды. Ранее стало известно, что у спортсмена диагностировали гиперэкстензию левого колена. В клубе диагноз подтвердили.

Центровой получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (123:147), который он не смог доиграть.

Известный инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в соцсетях добавил, что диагноз – гиперэкстензия левого колена – стал серьёзным облегчением для клуба, поскольку связки оказались не повреждены.

Никола к данному моменту принял участие в 32 матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 29,6 очка, делал 12,2 подбора и 11 передач.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: