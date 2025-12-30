Скидки
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, на какой срок выбыл Никола Йокич из-за травмы колена

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич выбыл из строя как минимум на четыре недели. Об этом информирует пресс-служба команды. Ранее стало известно, что у спортсмена диагностировали гиперэкстензию левого колена. В клубе диагноз подтвердили.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
147 : 123
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Пауэлл - 25, Йович - 22, Жакез-мл. - 20, Уэр - 19, Уиггинс - 19, Адебайо - 13, Смит - 11, Митчелл - 10, Фонтеккио - 3, Ларссон - 3, Джонсон - 2, Хирроу, Гарднер, Якуционис
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Мюррэй - 20, Хардуэй-младший - 16, Джонс - 16, Браун - 15, Уотсон - 11, Валанчюнас - 6, Строутер - 4, Холмс - 4, Ннаджи - 4, Джонс - 2, Тайсон - 2, Пикетт - 2

Центровой получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (123:147), который он не смог доиграть.

Известный инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в соцсетях добавил, что диагноз – гиперэкстензия левого колена – стал серьёзным облегчением для клуба, поскольку связки оказались не повреждены.

Никола к данному моменту принял участие в 32 матчах нынешнего сезона НБА, в которых в среднем набирал 29,6 очка, делал 12,2 подбора и 11 передач.

