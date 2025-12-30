Портал из США поставил оценку Дёмину за матч с «Голден Стэйт», затронув борьбу с Карри

Аналитик Nets Wire / USA TODAY Шариф Филлипс-Китон представил оценки игроков «Бруклин Нетс» за матч регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором команда из Нью-Йорка уступила со счётом 107:120.

«Бруклин Нетс» в декабре играли как одна из лучших команд лиги благодаря серьёзному прогрессу в обороне. Матч с «Голден Стэйт Уорриорз» во главе со Стефеном Карри стал для «Нетс» одним из самых сложных испытаний месяца, и команда не смогла качественно закрыть игру в четвёртой четверти.

«Нетс» уступили «Уорриорз» со счётом 107:120 в понедельник, несмотря на выдающиеся выступления форварда Майкла Портера и новичка-защитника Егора Дёмина. Портер набрал 27 очков, сделал девять подборов, пять передач и три перехвата, а Дёмин записал на свой счёт 23 очка, три подбора и три передачи.

Егор Дёмин — A- (почти отлично). Россиянин отлично справился с трёхочковыми бросками, особенно с учётом того, что «Уорриорз» старались максимально ограничить ему пространство при каждом получении мяча. Он надёжно контролировал мяч, грамотно управлял атакой и сохранял хладнокровие в защите против Стефена Карри, который, в свою очередь, провёл эффективный матч», — говорится в материале обозревателя.

