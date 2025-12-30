Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Партизан Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Россиянин Егор Амосов показал эффектную статистику в матче молодёжного «Реала»

Россиянин Егор Амосов показал эффектную статистику в матче молодёжного «Реала»
Комментарии

Российский баскетболист воспитанник «Самары» Егор Амосов принял участие в очередном матче молодёжного «Реала». Команда из Мадрида в гостях победила «Ховентут» – 92:44.

Российский спортсмен провёл на площадке 22 минуты и за это время набрал 18 очков, совершил пять подборов, отдал две результативные передачи и сделал семь перехватов.

Недавно президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу российских игроков, которые могут оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ближайшее время. Глава РФБ упомянул и Амосова.

Материалы по теме
Эксклюзив
Кириленко назвал российских игроков, которые могут оказаться в НБА в ближайшее время

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android