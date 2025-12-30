Россиянин Егор Амосов показал эффектную статистику в матче молодёжного «Реала»

Российский баскетболист воспитанник «Самары» Егор Амосов принял участие в очередном матче молодёжного «Реала». Команда из Мадрида в гостях победила «Ховентут» – 92:44.

Российский спортсмен провёл на площадке 22 минуты и за это время набрал 18 очков, совершил пять подборов, отдал две результативные передачи и сделал семь перехватов.

Недавно президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу российских игроков, которые могут оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ближайшее время. Глава РФБ упомянул и Амосова.

Материалы по теме Эксклюзив Кириленко назвал российских игроков, которые могут оказаться в НБА в ближайшее время

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым: