22:30 Мск
«Боже мой». Дюрант отреагировал на сложнейший бросок в матче НБА под сирену

Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант отреагировал на бросок защитника «Атланты Хоукс» Никила Александер-Уолкера в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (129:140).

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
140 : 129
Атланта Хоукс
Атланта
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 39, Холмгрен - 24, Уильямс - 20, Уоллес - 17, Карузо - 16, Митчелл - 10, Дорт - 6, Карлсон - 6, Уиггинс - 2, Янгблад, Джо, Уильямс
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 30, Оконгву - 26, Крейчи - 18, Дэниэлс - 13, Кеннард - 12, Рисашер - 12, Уоллес - 9, Ньюэлл - 9, Янг, Гуйе, Хьюстан, Уильямс

Александер-Уолкер, являющийся правшой, забросил сверхдальний бросок под сирену первой четверти со своей половины площадки, использовав для этого левую руку.

«Вау, не могу поверить, что он вообще подумал использовать левую… И при этом проявил смелость, чтобы сразу реализовать эту мысль в бросок, сохранить правильное движение руки и попасть. Боже мой, один из тех божественных моментов, о которых я говорю», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Кто удивит, разочарует и станет чемпионом. Что ждать от НБА в новом 2026 году?
Кто удивит, разочарует и станет чемпионом. Что ждать от НБА в новом 2026 году?

Дюрант, Амен Томпсон и Шенгюн на медиадне «Хьюстон Рокетс»:

