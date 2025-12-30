«Боже мой». Дюрант отреагировал на сложнейший бросок в матче НБА под сирену

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант отреагировал на бросок защитника «Атланты Хоукс» Никила Александер-Уолкера в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (129:140).

Александер-Уолкер, являющийся правшой, забросил сверхдальний бросок под сирену первой четверти со своей половины площадки, использовав для этого левую руку.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Вау, не могу поверить, что он вообще подумал использовать левую… И при этом проявил смелость, чтобы сразу реализовать эту мысль в бросок, сохранить правильное движение руки и попасть. Боже мой, один из тех божественных моментов, о которых я говорю», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

