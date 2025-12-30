Главный тренер «Бруклина» высказался о Дёмине после поражения в матче с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес дал комментарий по матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120), отметив игру российского разыгрывающего Егора Дёмина.

– Вы говорили перед игрой, что это будет хорошее испытание для молодых игроков. Егор мощно вошёл в игру с первых минут и сохранил уверенность до четвёртой четверти.

– Да, мне понравилось, насколько он был агрессивен. Он бросил 14 трёхочковых и попал семь из них. Со временем он станет лучше находить передачи для партнёров. За отведённое время он сделал три передачи при трёх потерях. В целом каждый его бросок был уверенным и агрессивным, и это хороший показатель для игрока его возраста», — сказал Фернандес на пресс-конференции.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: