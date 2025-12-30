«Запомню на всю жизнь». Дёмин раскрыл, о чём говорил с Карри после матча

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120), а также раскрыл, о чём говорил с лидером «воинов» Стефеном Карри после игры.

«Крайний матч в 2025 году стал для меня особенным. Я говорю о вчерашнем матче, а конкретно о встрече на одном паркете с человеком, которого я смотрел всё детство по телевизору, который выигрывал не один финал НБА и который точно изменил эту игру, – Стефеном Карри.

На этот матч я выходил с особым чувством, схожим с исполнением мечты. После игры нам удалось немного пообщаться. Я выразил Стефу своё уважение, а он пожелал мне успехов. Этот момент я точно запомню на всю жизнь», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: