Валенсия Баскет — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Запомню на всю жизнь». Дёмин раскрыл, о чём говорил с Карри после матча
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120), а также раскрыл, о чём говорил с лидером «воинов» Стефеном Карри после игры.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

«Крайний матч в 2025 году стал для меня особенным. Я говорю о вчерашнем матче, а конкретно о встрече на одном паркете с человеком, которого я смотрел всё детство по телевизору, который выигрывал не один финал НБА и который точно изменил эту игру, – Стефеном Карри.

На этот матч я выходил с особым чувством, схожим с исполнением мечты. После игры нам удалось немного пообщаться. Я выразил Стефу своё уважение, а он пожелал мне успехов. Этот момент я точно запомню на всю жизнь», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

