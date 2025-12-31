Скидки
Валенсия Баскет — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Хапоэль — Жальгирис, результат матча 30 декабря 2025, счет 80:93, Евролига – 2025/2026

«Жальгирис» на выезде победил «Хапоэль» в матче Евролиги
Комментарии

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) встречался с литовским «Жальгирисом». Игра закончилась со счётом 93:80 (18:25, 21:15, 24:13, 30:27) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
80 : 93
Жальгирис
Каунас, Литва
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Тимор, Эннис, Малкольм, Одиасе, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Найджел Уильямс-Госс. На его счету 17 очков, два подбора и четыре передачи. У «Хапоэля» лучшую результативность продемонстрировал защитник Крис Джонс, в активе которого 18 очков и пять передач.

В следующем туре регулярного чемпионата «Хапоэль» на своём паркете примет клуб «Дубай». Встреча состоится 6 января и начнётся в 22:05 мск. «Жальгирис» в 20-м туре на выезде сыграет с итальянским «Виртусом». Матч пройдёт 6 января, начало — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

