«Жальгирис» на выезде победил «Хапоэль» в матче Евролиги

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) встречался с литовским «Жальгирисом». Игра закончилась со счётом 93:80 (18:25, 21:15, 24:13, 30:27) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Найджел Уильямс-Госс. На его счету 17 очков, два подбора и четыре передачи. У «Хапоэля» лучшую результативность продемонстрировал защитник Крис Джонс, в активе которого 18 очков и пять передач.

В следующем туре регулярного чемпионата «Хапоэль» на своём паркете примет клуб «Дубай». Встреча состоится 6 января и начнётся в 22:05 мск. «Жальгирис» в 20-м туре на выезде сыграет с итальянским «Виртусом». Матч пройдёт 6 января, начало — в 22:30 мск.

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани: