Валенсия Баскет — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

Еврокубок – 2025/2026: результаты на 30 декабря, календарь, таблица

Еврокубок: результаты матчей на 30 декабря
Комментарии

Во вторник, 30 декабря, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоялся игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть семь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты на 30 декабря:

«Бахчешехир» — «Гамбург Тауэрс» — 105:68;
«У-БТ» — «Шлёнск» — 94:92;
«Бурк» — «Паниониос» — 81:79;
«Хапоэль» Иерусалим — «Манреза» — 105:69;
«Будучность» — «Тюрк Телеком» — 91:81;
«Арис» — «Цедевита-Олимпия» — 60:89;
«Тренто» — «Лондон Лайонс» — 85:73.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее россиянин Егор Дёмин высказался о матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120).

«Запомню на всю жизнь». Дёмин раскрыл, о чём говорил с Карри после матча

Егор Дёмин на презентации бренда Дуэйна Уэйда:

