Еврокубок: результаты матчей на 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоялся игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли увидеть семь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты на 30 декабря:

«Бахчешехир» — «Гамбург Тауэрс» — 105:68;

«У-БТ» — «Шлёнск» — 94:92;

«Бурк» — «Паниониос» — 81:79;

«Хапоэль» Иерусалим — «Манреза» — 105:69;

«Будучность» — «Тюрк Телеком» — 91:81;

«Арис» — «Цедевита-Олимпия» — 60:89;

«Тренто» — «Лондон Лайонс» — 85:73.

