«Монако» на выезде уверенно победил «Барселону» в Евролиге

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Барселона» принимала «Монако». Встреча закончилась со счётом 90:74 (22:13, 25:17, 22:23, 21:21) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Майк Джеймс, у которого 19 очков, четыре подбора и пять передач. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал защитник Дарио Брисуэла (25 очков и один подбор).

В следующем туре регулярного чемпионата «Барселона» на своей площадке примет «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча состоится 6 января и начнётся в 22:30 мск. «Монако» в 20-м туре дома сыграет с сербским «Партизаном». Матч пройдёт 6 января, начало — в 21:30 мск.

