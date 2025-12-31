Скидки
Главная Баскетбол Новости

Барселона — Монако, результат матча 30 сентября 2025, счет 74:90, Евролига – 2025/2026

«Монако» на выезде уверенно победил «Барселону» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Барселона» принимала «Монако». Встреча закончилась со счётом 90:74 (22:13, 25:17, 22:23, 21:21) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
74 : 90
Монако
Монако, Монако
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Кейта, Парра
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Мишино, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Майк Джеймс, у которого 19 очков, четыре подбора и пять передач. У «Барселоны» лучшую результативность продемонстрировал защитник Дарио Брисуэла (25 очков и один подбор).

В следующем туре регулярного чемпионата «Барселона» на своей площадке примет «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча состоится 6 января и начнётся в 22:30 мск. «Монако» в 20-м туре дома сыграет с сербским «Партизаном». Матч пройдёт 6 января, начало — в 21:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
