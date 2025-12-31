АСВЕЛ одержал вторую подряд победу в Евролиге, обыграв «Париж»

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал «Париж». Встреча закончилась со счётом 94:89 (20:23, 21:23, 20:18, 33:25) в пользу хозяев паркета. Для АСВЕЛа эта победа стала второй подряд на турнире.

Лучшую результативность в составе АСВЕЛа показал разыгрывающий Глинн Уотсон (28 очков, три подбора и одна передача). В составе «Парижа» чаще всего кольцо соперников поражал Надир Хифи (26 очков). Также у него четыре подбора и семь передач.

В следующем туре регулярного чемпионата АСВЕЛ на своей площадке сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 6 января и начнётся в 22:00 мск. «Париж» в 20-м туре на выезде проведёт матч с «Анадолу Эфес». Игра пройдёт 7 января, начало — в 20:30 мск.

