АСВЕЛ — Париж, результат матча 30 декабря 2025, счет 99:89, Евролига – 2025/2026

АСВЕЛ одержал вторую подряд победу в Евролиге, обыграв «Париж»
Комментарии

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал «Париж». Встреча закончилась со счётом 94:89 (20:23, 21:23, 20:18, 33:25) в пользу хозяев паркета. Для АСВЕЛа эта победа стала второй подряд на турнире.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:15 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
94 : 89
Париж
Париж, Франция
АСВЕЛ: Селжас, Харрисон, Эртель, Ажинса, Масса, Джексон, де Коло, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Стивенс, Докосси, Файе, Морган, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис

Лучшую результативность в составе АСВЕЛа показал разыгрывающий Глинн Уотсон (28 очков, три подбора и одна передача). В составе «Парижа» чаще всего кольцо соперников поражал Надир Хифи (26 очков). Также у него четыре подбора и семь передач.

В следующем туре регулярного чемпионата АСВЕЛ на своей площадке сыграет с мадридским «Реалом». Встреча состоится 6 января и начнётся в 22:00 мск. «Париж» в 20-м туре на выезде проведёт матч с «Анадолу Эфес». Игра пройдёт 7 января, начало — в 20:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
