«Валенсия» нанесла «Партизану» четвёртое подряд поражение в Евролиге

Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Валенсия» принимала «Партизан». Встреча закончилась со счётом 86:73 (18:22, 25:21, 22:20, 21:10) в пользу испанского клуба. Для «Партизана» это поражение стало четвёртым подряд в Евролиге.

Лучшую результативность в составе победителей показал Дариус Томпсон, у которого 17 очков, три подбора и шесть передач. В составе «Партизана» лучшим по результативности был лёгкий форвард Исаак Бонга (17 очков, семь подборов и две передачи).

В следующем туре регулярного чемпионата «Валенсия» на выезде сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится 6 января и начнётся в 22:00 мск. «Партизан» в 20-м туре также проведёт гостевой матч — соперником белградского клуба станет «Монако». Игра пройдёт 6 января, начало — в 21:30 мск.

