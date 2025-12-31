Скидки
Баскетбол

Валенсия — Партизан, результат матча 30 декабря 2025, счет 86:73, Евролига – 2025/2026

«Валенсия» нанесла «Партизану» четвёртое подряд поражение в Евролиге
Завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Валенсия» принимала «Партизан». Встреча закончилась со счётом 86:73 (18:22, 25:21, 22:20, 21:10) в пользу испанского клуба. Для «Партизана» это поражение стало четвёртым подряд в Евролиге.

Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
86 : 73
Партизан
Белград, Сербия
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
Партизан: Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Маринкович, Браун, Пэйн, Бонга, Лакич, Паркер, Фернанду, Калатес, Джонс

Лучшую результативность в составе победителей показал Дариус Томпсон, у которого 17 очков, три подбора и шесть передач. В составе «Партизана» лучшим по результативности был лёгкий форвард Исаак Бонга (17 очков, семь подборов и две передачи).

В следующем туре регулярного чемпионата «Валенсия» на выезде сыграет с сербской «Црвеной Звездой». Встреча состоится 6 января и начнётся в 22:00 мск. «Партизан» в 20-м туре также проведёт гостевой матч — соперником белградского клуба станет «Монако». Игра пройдёт 6 января, начало — в 21:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
