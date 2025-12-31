Во вторник, 30 декабря, в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день болельщиков европейского баскетбола ждали четыре встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 30 декабря:

«Хапоэль» Тель-Авив — «Жальгирис» — 80:93;

АСВЕЛ — «Париж» — 94:89;

«Барселона» — «Монако» — 74:90;

«Валенсия» — «Партизан» — 86:73.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Валенсия» (13 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Хапоэль», у которого такой же показатель побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (12 побед и шесть поражений).

