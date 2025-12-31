Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига – 2025/2026: результаты на 30 декабря, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 30 декабря
Комментарии

Во вторник, 30 декабря, в Евролиге прошли очередные матчи регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В этот день болельщиков европейского баскетбола ждали четыре встречи. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Результаты матчей 30 декабря:

«Хапоэль» Тель-Авив — «Жальгирис» — 80:93;
АСВЕЛ — «Париж» — 94:89;
«Барселона» — «Монако» — 74:90;
«Валенсия» — «Партизан» — 86:73.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Валенсия» (13 побед и шесть поражений). На второй строчке располагается «Хапоэль», у которого такой же показатель побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Панатинаикос» (12 побед и шесть поражений).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кирилл Елатонцев провёл первый матч в США! А как же контракт с «Локо»? LIVE
Live
Кирилл Елатонцев провёл первый матч в США! А как же контракт с «Локо»? LIVE

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android