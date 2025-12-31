Эксперт указал, что должен сделать Егор Дёмин для прогресса в НБА

Журналист Эрик Слэйтер отметил сильные стороны разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина после матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120).

«Как я уже говорил, Егор продолжает приносить пользу команде и оказывать влияние на победы. Главные причины этого — его трёхочковые броски и защита. Именно это сейчас даёт ему стабильный уровень игры. После матча с «Голден Стэйт» его процент реализации трёхочковых составляет 36,5% при девяти попытках за 36 минут. Трёхочковые броски очень важны, как и защита. Длина рук Егора играет ключевую роль в обороне.

Следующий шаг — чаще идти в прорыв к корзине и создавать угрозу у кольца. Мы видели это эпизодически, но пока недостаточно стабильно. В этом матче он сделал 14 бросков с игры, из которых три были двухочковые, и он их не реализовал. Хотелось бы видеть более сбалансированную игру», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: