Главная Баскетбол Новости

Эксперт указал, что должен сделать Егор Дёмин для прогресса в НБА

Комментарии

Журналист Эрик Слэйтер отметил сильные стороны разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина после матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120).

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

«Как я уже говорил, Егор продолжает приносить пользу команде и оказывать влияние на победы. Главные причины этого — его трёхочковые броски и защита. Именно это сейчас даёт ему стабильный уровень игры. После матча с «Голден Стэйт» его процент реализации трёхочковых составляет 36,5% при девяти попытках за 36 минут. Трёхочковые броски очень важны, как и защита. Длина рук Егора играет ключевую роль в обороне.

Следующий шаг — чаще идти в прорыв к корзине и создавать угрозу у кольца. Мы видели это эпизодически, но пока недостаточно стабильно. В этом матче он сделал 14 бросков с игры, из которых три были двухочковые, и он их не реализовал. Хотелось бы видеть более сбалансированную игру», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

Комментарии
