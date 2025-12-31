«Это может сбивать с толку». Аналитик указал на разницу в игре Дёмина в НБА и NCAA

Обозреватель Эрик Слэйтер высказался об игре разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Эксперт сравнил выступление россиянина в НБА и в NCAA, где он играл в прошлом сезоне.

«В прошлом сезоне в NCAA ключевыми качествами Егора были умение читать игру на ведении и создавать моменты для партнёров в пик-н-ролле. Сейчас это проявляется гораздо реже. Сейчас он куда реже использует пик-н-ролл для проходов под кольцо и принятия решений на ведении в численном преимуществе. По большей части сейчас он сосредоточен на поиске броска из-за дуги, и это может сбивать с толку тех, кто видел, как он играл в прошлом сезоне за свой университет», — отметил Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

