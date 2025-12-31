«Для новичка это необычно». Эксперт ответил, чем его поразил Дёмин в игре с «Голден Стэйт»

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер поделился мнением о матче регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120), отметив игру Егора Дёмина.

«Егор Дёмин провёл яркий матч. Игрок продолжает демонстрировать продуктивный баскетбол, оказывая влияние на результат команды. В этой встрече он набрал 23 очка, сделал три подбора и три передачи при трёх потерях, реализовав 7 из 17 бросков с игры, включая 7 из 14 трёхочковых, и установил рекорд «Нетс» для новичка по попаданиям из-за дуги.

Мы видели, что он активно искал возможности для трёхочковых. При этом он реально влиял на исход матча. Для новичков, особенно 19-летних разыгрывающих, это необычно — так быстро оказывать влияние на победы команды», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

Егор Дёмин поучаствовал в акции «Бруклина» ко Дню благодарения: