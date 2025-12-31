Скидки
«Для новичка это необычно». Эксперт ответил, чем его поразил Дёмин в игре с «Голден Стэйт»

«Для новичка это необычно». Эксперт ответил, чем его поразил Дёмин в игре с «Голден Стэйт»
Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер поделился мнением о матче регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120), отметив игру Егора Дёмина.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

«Егор Дёмин провёл яркий матч. Игрок продолжает демонстрировать продуктивный баскетбол, оказывая влияние на результат команды. В этой встрече он набрал 23 очка, сделал три подбора и три передачи при трёх потерях, реализовав 7 из 17 бросков с игры, включая 7 из 14 трёхочковых, и установил рекорд «Нетс» для новичка по попаданиям из-за дуги.

Мы видели, что он активно искал возможности для трёхочковых. При этом он реально влиял на исход матча. Для новичков, особенно 19-летних разыгрывающих, это необычно — так быстро оказывать влияние на победы команды», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

