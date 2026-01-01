Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Именно это». Эксперт ответил, что «Бруклин» намерен раскрыть в Егоре Дёмине

«Именно это». Эксперт ответил, что «Бруклин» намерен раскрыть в Егоре Дёмине
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер после матча регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120) высказался об игроке команды из Нью-Йорка Егоре Дёмине. В этой встрече разыгрывающий набрал 23 очка, три подбора и три передачи.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

«Создание преимущества и уверенность в работе с мячом пока остаются на недостаточном уровне. И именно это «Бруклин» пытается в нём раскрыть. Но при всём этом его умение бросать из-за дуги и играть в защите — сочетание этих качеств, плюс то, что он не форсирует и не допускает большого количества негативных действий, — даёт ему определённый базовый уровень и позволяет уже сейчас вносить вклад в победы команды в статусе новичка.

Да, пока в нём не видно лучшего пасующего игрока драфта — эти навыки ещё не проявляются на том уровне, на котором хотелось бы. Не видно, чтобы он проходил под кольцо так часто, как хотелось бы. Но при этом возможны такие матчи, как этот: он забивает семь трёхочковых, неплохо защищается и почти не совершает ошибок, за исключением пары моментов в самой концовке, которые не стоили слишком дорого. Именно поэтому его показатель «плюс-минус» в этой игре — «+8», и в целом он остаётся игроком с положительным влиянием на игру», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

Сейчас читают:
Егор Дёмин — огонь! Россиянин установил клубный рекорд НБА и повторил максимум по очкам!
Видео
Егор Дёмин — огонь! Россиянин установил клубный рекорд НБА и повторил максимум по очкам!

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android