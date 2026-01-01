«Именно это». Эксперт ответил, что «Бруклин» намерен раскрыть в Егоре Дёмине

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер после матча регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120) высказался об игроке команды из Нью-Йорка Егоре Дёмине. В этой встрече разыгрывающий набрал 23 очка, три подбора и три передачи.

«Создание преимущества и уверенность в работе с мячом пока остаются на недостаточном уровне. И именно это «Бруклин» пытается в нём раскрыть. Но при всём этом его умение бросать из-за дуги и играть в защите — сочетание этих качеств, плюс то, что он не форсирует и не допускает большого количества негативных действий, — даёт ему определённый базовый уровень и позволяет уже сейчас вносить вклад в победы команды в статусе новичка.

Да, пока в нём не видно лучшего пасующего игрока драфта — эти навыки ещё не проявляются на том уровне, на котором хотелось бы. Не видно, чтобы он проходил под кольцо так часто, как хотелось бы. Но при этом возможны такие матчи, как этот: он забивает семь трёхочковых, неплохо защищается и почти не совершает ошибок, за исключением пары моментов в самой концовке, которые не стоили слишком дорого. Именно поэтому его показатель «плюс-минус» в этой игре — «+8», и в целом он остаётся игроком с положительным влиянием на игру», — сказал Слэйтер на канале Locked On Nets в YouTube.

