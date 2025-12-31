Скидки
Мемфис Гриззлиз — Филадельфия Сиксерс, результат матча 31 декабря 2025, счет 136:139 OT, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

40 очков Джа Моранта не спасли «Мемфис» от проигрыша «Филадельфии» в овертайме
Комментарии

В ночь с 30 на 31 декабря мск на паркете арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Филадельфия Сиксерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 139:136 OT.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
136 : 139
ОТ
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Мемфис Гриззлиз: Морант - 40, Кауард - 28, Альдама - 15, Джексон - 15, Уэллс - 14, Спенсер - 7, Ландейл - 6, Джексон - 6, Смолл - 5, Колдуэлл-Поуп, Уильямс Мл., Колоко
Филадельфия Сиксерс: Макси - 34, Эмбиид - 34, Эджкомб - 25, Джордж - 17, Барлоу - 12, Граймс - 11, Бона - 4, Маккейн - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Гордон, Уокер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Мемфиса» Джа Морант, в активе которого 40 набранных очков, два подбора и три результативные передачи.

У «Сиксерс» лучшие показатели оформили два обладателя дабл-даблов — разыгрывающий защитник Тайриз Макси (34 очка, четыре подбора и 12 ассистов) и центровой Джоэл Эмбиид (34 очка, 10 подборов и восемь ассистов).

