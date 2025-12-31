40 очков Джа Моранта не спасли «Мемфис» от проигрыша «Филадельфии» в овертайме

В ночь с 30 на 31 декабря мск на паркете арены «ФедЭксФорум» в Мемфисе (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Мемфис Гриззлиз» и «Филадельфия Сиксерс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 139:136 OT.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Мемфиса» Джа Морант, в активе которого 40 набранных очков, два подбора и три результативные передачи.

У «Сиксерс» лучшие показатели оформили два обладателя дабл-даблов — разыгрывающий защитник Тайриз Макси (34 очка, четыре подбора и 12 ассистов) и центровой Джоэл Эмбиид (34 очка, 10 подборов и восемь ассистов).