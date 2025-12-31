Скидки
Юта Джаз — Бостон Селтикс, результат матча 31 декабря 2025, счет 119:129, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бостон» победил в гостях «Юту» с дабл-даблом Джейлена Брауна
Комментарии

В ночь с 30 на 31 декабря мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Бостон Селтикс». Гости выиграли встречу со счётом 129:119.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
119 : 129
Бостон Селтикс
Бостон
Юта Джаз: Джордж - 37, Нуркич - 26, Маркканен - 22, Филиповски - 10, Кольер - 7, Клейтон - 7, Сенсабо - 5, Хендрикс - 3, Уильямс - 2, Андерсон, Михайлюк, Чьебв
Бостон Селтикс: Уайт - 27, Браун - 23, Саймонс - 20, Притчард - 18, Гарза - 15, Кета - 12, Уолш - 6, Хозер - 5, Гонсалес - 3, Майнотт, Тиллман, Шейерман, Буше

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Юты» Кейонте Джордж — 37 очков, шесть подборов и семь ассистов.

У «Бостона» больше всех набрал атакующий защитник Деррик Уайт — 27 очков, семь подборов и шесть результативных передач. В активе лёгкого форварда «Селтикс» Джейлена Брауна дабл-дабл — 23 набранных очка и 10 ассистов, а также шесть подборов.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
