«Бостон» победил в гостях «Юту» с дабл-даблом Джейлена Брауна

В ночь с 30 на 31 декабря мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Бостон Селтикс». Гости выиграли встречу со счётом 129:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Юты» Кейонте Джордж — 37 очков, шесть подборов и семь ассистов.

У «Бостона» больше всех набрал атакующий защитник Деррик Уайт — 27 очков, семь подборов и шесть результативных передач. В активе лёгкого форварда «Селтикс» Джейлена Брауна дабл-дабл — 23 набранных очка и 10 ассистов, а также шесть подборов.