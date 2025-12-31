«Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Дончича, дома крупно проиграли «Детройту»
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в ходе которого на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Детройт Пистонс». Гости одержали победу со счётом 128:106 (36:30, 34:35, 26:23, 32:18).
НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 128
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Джеймс - 17, Хэйс - 13, Кнехт - 10, Эйтон - 10, Ларэвиа - 9, Вандербилт - 8, Смарт - 6, Смит - 3, Тьеро, Джеймс, Клебер
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Сассер - 19, Стюарт - 15, Дюрен - 14, Холланд - 11, Айви - 9, Грин - 8, Томпсон - 7, Харрис - 7, Робинсон - 6, Рид - 3, Ланир - 2, Дженкинс
Самым результативным в составе калифорнийской команды стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл – 30 очков и 11 передач. Также в его активе пять подборов. В составе «Детройта» лучшую результативность продемонстрировал Кейд Каннингем, у которого также дабл-дабл – 27 очков и 11 передач. Кроме того, спортсмен совершил пять подборов.
