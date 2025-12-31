«Лейкерс», несмотря на дабл-дабл Дончича, дома крупно проиграли «Детройту»

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в ходе которого на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Детройт Пистонс». Гости одержали победу со счётом 128:106 (36:30, 34:35, 26:23, 32:18).

Самым результативным в составе калифорнийской команды стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл – 30 очков и 11 передач. Также в его активе пять подборов. В составе «Детройта» лучшую результативность продемонстрировал Кейд Каннингем, у которого также дабл-дабл – 27 очков и 11 передач. Кроме того, спортсмен совершил пять подборов.

