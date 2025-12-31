Скидки
Баскетбол

«Лос-Анджелес Клипперс» с преимуществом 40+ очков разгромил «Сакраменто»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ходе которого «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19) одержали хозяева площадки.

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 90
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Харден - 21, Нидерхаузер - 16, Коллинз - 16, Данн - 10, Джонс - 8, Лопес - 8, Сандерс - 7, Миллер - 6, Браун - 3, Батюм - 3, Кристи
Сакраменто Кингз: Клиффорд - 18, Уэстбрук - 12, Рейно - 12, Мюррэй - 11, Шрёдер - 11, Дерозан - 8, Юбэнкс - 6, Картер - 4, Монк - 3, Макдермотт - 3, Эллис - 2, Ачиува, Шарич

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Кавай Леонард. На счету лёгкого форварда 33 очка, пять подборов и пять результативных передач. В составе «Сакраменто» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Ник Клиффорд (18 очков, один подбор и две передачи).

В следующем матче «Клипперс» встретятся с «Ютой Джаз», а «Сакраменто» сыграет с «Бостон Селтикс».

