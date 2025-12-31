«Лос-Анджелес Клипперс» с преимуществом 40+ очков разгромил «Сакраменто»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ходе которого «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19) одержали хозяева площадки.
НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 07:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
131 : 90
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Харден - 21, Нидерхаузер - 16, Коллинз - 16, Данн - 10, Джонс - 8, Лопес - 8, Сандерс - 7, Миллер - 6, Браун - 3, Батюм - 3, Кристи
Сакраменто Кингз: Клиффорд - 18, Уэстбрук - 12, Рейно - 12, Мюррэй - 11, Шрёдер - 11, Дерозан - 8, Юбэнкс - 6, Картер - 4, Монк - 3, Макдермотт - 3, Эллис - 2, Ачиува, Шарич
Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Кавай Леонард. На счету лёгкого форварда 33 очка, пять подборов и пять результативных передач. В составе «Сакраменто» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Ник Клиффорд (18 очков, один подбор и две передачи).
В следующем матче «Клипперс» встретятся с «Ютой Джаз», а «Сакраменто» сыграет с «Бостон Селтикс».
Материалы по теме
Комментарии
- 31 декабря 2025
-
09:40
-
09:30
-
09:29
-
09:20
-
08:30
-
07:50
-
07:36
-
07:05
-
06:57
-
01:08
-
00:54
-
00:45
-
00:37
-
00:22
-
00:09
- 30 декабря 2025
-
23:39
-
23:17
-
22:52
-
21:46
-
21:01
-
20:14
-
19:50
-
19:32
-
18:54
-
18:03
-
17:24
-
17:05
-
16:44
-
15:20
-
14:35
-
14:10
-
14:04
-
13:55
-
12:56
-
12:49