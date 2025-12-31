«Лос-Анджелес Клипперс» с преимуществом 40+ очков разгромил «Сакраменто»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ходе которого «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Сакраменто Кингз». Победу со счётом 131:90 (34:20, 39:20, 27:31, 31:19) одержали хозяева площадки.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал Кавай Леонард. На счету лёгкого форварда 33 очка, пять подборов и пять результативных передач. В составе «Сакраменто» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Ник Клиффорд (18 очков, один подбор и две передачи).

В следующем матче «Клипперс» встретятся с «Ютой Джаз», а «Сакраменто» сыграет с «Бостон Селтикс».

