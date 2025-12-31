Скидки
НБА — 2025/2026: результаты на 31 декабря, календарь, таблица

НБА: результаты матчей 31 декабря
В ночь с 30 на 31 декабря мск в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей НБА на 31 декабря:

«Мемфис Гриззлиз» — «Филадельфия Сиксерс» — 136:139 ОТ;
«Юта Джаз» — «Бостон Селтикс» — 119:129;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс» — 106:128;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 131:90.

Лидером Западной конференции в данный момент является «Оклахома-Сити Тандер» (28 побед и пять поражений). На Востоке лидирует «Детройт Пистонс» (25 побед и восемь поражений).

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Главные новости дня:

