НБА: результаты матчей 31 декабря

В ночь с 30 на 31 декабря мск в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей НБА на 31 декабря:

«Мемфис Гриззлиз» — «Филадельфия Сиксерс» — 136:139 ОТ;

«Юта Джаз» — «Бостон Селтикс» — 119:129;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Детройт Пистонс» — 106:128;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 131:90.

Лидером Западной конференции в данный момент является «Оклахома-Сити Тандер» (28 побед и пять поражений). На Востоке лидирует «Детройт Пистонс» (25 побед и восемь поражений).

