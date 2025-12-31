Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский подвёл итоги 2025 года для российского баскетбола, оценив уровень Единой лиги ВТБ, прогресс отечественных игроков и возможные перспективы клубов из РФ в международных турнирах.

«Международных соревнований для российских команд в этом году не было, а это не позволяет нам сравнивать и понимать, как российский баскетбол выглядит на общем фоне. Говорить можно только о внутренних турнирах, и Единая лига ВТБ качество баскетбола сохранила — чемпионат вызывает интерес. Уровень легионеров не упал, но вот вырос ли уровень российских баскетболистов? Тут можно лишь говорить о конкретных фамилиях.

Разговоры о потенциальных выступлениях российских клубов в международных соревнованиях — это гадания на кофейной гуще. Если мы говорим о лидерах — ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локо» — предполагаю, что в Евролиге в этих составах они были бы середняками, которые могли бы претендовать на выход в плей-офф. «Локомотив», «Парма» и «Уралмаш» были бы в числе лидеров Еврокубка. А в Лиге чемпионов эти команды точно играли бы в финале. Но это всё предположения», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

