Главный тренер «Бруклина» — о Дёмине: у меня высокие требования

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес оценил выступление разыгрывающего Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120). В этой встрече спортсмен набрал 23 очка, совершил три подбора и отдал три результативные передачи.

«Он учится каждый день, тем более в играх с сильной защитой. Броски из-за дуги смотрелись уверенно, но его решительность и способность проходить в «краску», чтобы создавать моменты для партнёров, могли быть лучше. Дальше будет просмотр видео, и с этим он всегда справляется отлично.

У него высокие требования к самому себе — и у меня такие же. Я хочу сохранить тот же процент трёхочковых и агрессивность, но при этом видеть более качественное создание атак. Нужно больше проходить в «краску», больше результативных передач и больше физической борьбы на обеих сторонах площадки.

Он будет стараться делать всё возможное — и это сильная сторона наших молодых игроков: они многого от себя требуют и на следующий день выходят работать», — сказал Фернандес на пресс-конференции.

