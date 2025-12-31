Скидки
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Бруклина» — о Дёмине: у меня высокие требования

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес оценил выступление разыгрывающего Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120). В этой встрече спортсмен набрал 23 очка, совершил три подбора и отдал три результативные передачи.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

«Он учится каждый день, тем более в играх с сильной защитой. Броски из-за дуги смотрелись уверенно, но его решительность и способность проходить в «краску», чтобы создавать моменты для партнёров, могли быть лучше. Дальше будет просмотр видео, и с этим он всегда справляется отлично.

У него высокие требования к самому себе — и у меня такие же. Я хочу сохранить тот же процент трёхочковых и агрессивность, но при этом видеть более качественное создание атак. Нужно больше проходить в «краску», больше результативных передач и больше физической борьбы на обеих сторонах площадки.

Он будет стараться делать всё возможное — и это сильная сторона наших молодых игроков: они многого от себя требуют и на следующий день выходят работать», — сказал Фернандес на пресс-конференции.

