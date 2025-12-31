«У меня такого не было». Главный тренер «Оклахомы Сунерз» высказался о Кирилле Елатонцеве

Главный тренер команды NCAA «Оклахома Сунерз» Портер Мозер высказался о новичке команды Кирилле Елатонцеве.

В составе нового коллектива центровой дебютировал на следующий день после анонса о переходе. В матче с «Миссисипи Вэлли Стейт» (93:69) Кирилл провёл на паркете 18 минут и за это время набрал шесть очков и сделал четыре подбора.

«Это действительно уникально. У меня такого ещё не было. Нравится мне это или нет — уже другой вопрос. Это разрешено.

И дальше каждый либо приспособится и вырастет, либо останется на месте. Это похоже на ситуацию с появлением системы NIL: кому-то это не нравилось, но те, кто сразу включился в процесс, адаптировались быстрее и получили преимущество, тогда как другим потребовалось время, чтобы влиться», — приводит слова Мозера Stormin In Norman.

