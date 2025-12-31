Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У меня такого не было». Главный тренер «Оклахомы Сунерз» высказался о Кирилле Елатонцеве

«У меня такого не было». Главный тренер «Оклахомы Сунерз» высказался о Кирилле Елатонцеве
Комментарии

Главный тренер команды NCAA «Оклахома Сунерз» Портер Мозер высказался о новичке команды Кирилле Елатонцеве.

NCAA Подробнее

В составе нового коллектива центровой дебютировал на следующий день после анонса о переходе. В матче с «Миссисипи Вэлли Стейт» (93:69) Кирилл провёл на паркете 18 минут и за это время набрал шесть очков и сделал четыре подбора.

«Это действительно уникально. У меня такого ещё не было. Нравится мне это или нет — уже другой вопрос. Это разрешено.

И дальше каждый либо приспособится и вырастет, либо останется на месте. Это похоже на ситуацию с появлением системы NIL: кому-то это не нравилось, но те, кто сразу включился в процесс, адаптировались быстрее и получили преимущество, тогда как другим потребовалось время, чтобы влиться», — приводит слова Мозера Stormin In Norman.

Сейчас читают:
Кирилл Елатонцев теперь в NCAA: что важно знать о его новой команде
Кирилл Елатонцев теперь в NCAA: что важно знать о его новой команде

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android