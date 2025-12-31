Скидки
Россиянка Мария Клюндикова высказалась о дальнейших планах в WNBA

Россиянка Мария Клюндикова высказалась о дальнейших планах в WNBA
27-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова намерена выступить за команду Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота» в сезоне-2026, если в лиге не случится локаут.

«Меня там ждут, и я планирую выступать в WNBA в 2026 году. Посмотрим, как будут обстоять дела, поскольку сезон может не состояться, так как лига и профсоюз игроков ещё не подписали соглашение, и, возможно, будет локаут. Пока что смотрим, наблюдаем, ждём, но выступить в сезоне-2026 я планирую», — приводит слова Клюндиковой ТАСС.

В сезоне-2025 чемпионом WNBA стала команда «Лас-Вегас Эйсес», в финальной серии обыгравшая «Финикс Меркури». «Миннесота» уступила в полуфинале.

