Президент Единой лиги Кущенко поздравил любителей баскетбола с Новым годом

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поздравил болельщиков с наступающим Новым, 2026 годом. В своём обращении он отметил яркие результаты текущего сезона и подчеркнул особый статус баскетбола среди других видов спорта.

«Всех с наступающим Новым годом! Лига ВТБ тоже удивляет — результатами и последними играми. Баскетбол — наше всё! Лучшая игра с мячом!» — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Кущенко прокомментировал выступление российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120), отметив его навыки и недостаток опыта в ключевой момент.

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: