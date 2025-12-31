The Athletic представил рейтинг новичков НБА. Егор Дёмин — вне топ-10

Авторитетное издание The Athletic опубликовало рейтинг новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026. Рейтинг учитывает текущую игру новобранцев, их роль и вклад в успех команды. Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин занял в списке 11-е место.
Лучшие новички НБА по версии The Athletic:
1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
6. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
7. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан»).
8. Райан Калкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).
9. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).
10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).
11. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).