The Athletic представил рейтинг новичков НБА. Егор Дёмин — вне топ-10

Авторитетное издание The Athletic опубликовало рейтинг новичков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2025/2026. Рейтинг учитывает текущую игру новобранцев, их роль и вклад в успех команды. Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин занял в списке 11-е место.

Лучшие новички НБА по версии The Athletic:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

4. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).

5. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

6. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

7. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан»).

8. Райан Калкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).

9. Максим Рейно («Сакраменто Кингз»).

10. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).

11. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).

