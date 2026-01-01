Игрок «Бруклина» — о Егоре Дёмине: остаётся немало ошибок

26-летний центровой «Бруклин Нетс» Николас Клэкстон оценил выступление разыгрывающего Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», который завершился поражением команды из Нью-Йорка со счётом 107:120.

В этой встрече россиянин набрал 23 очка, совершил три подбора и отдал три результативные передачи.

«Для него это был большой шаг с точки зрения уверенности. Он реализовал несколько действительно важных бросков для нашей команды. Конечно, остаётся немало ошибок, из которых он может сделать выводы и прибавить. Но его потенциал очень высок, и он будет становиться только лучше», — сказал Клэкстон на пресс-конференции.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: