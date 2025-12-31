Скидки
Лидер ЦСКА Мело Тримбл поздравил фанатов с наступающим Новым годом

Лидер ЦСКА Мело Тримбл поздравил фанатов с наступающим Новым годом
Комментарии

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Лидер армейцев отметил выступление команды в уходящем году и выразил надежду на ещё более громкие победы в будущем.

«Дорогой ЦСКА! 2025-й был отличным годом для всех нас, но я верю, что 2026-й будет ещё лучше. С новым годом! Всего самого наилучшего вам и вашим семьям!» — сказал Тримбл на видео, которым поделилась пресс-служба ЦСКА.

В настоящий момент ЦСКА является лидером в турнирной таблице Единой лиги. На счету армейцев 16 побед при двух поражениях. Следующий матч команда проведёт 5 января с «Автодором».

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
