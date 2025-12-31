Леброн Джеймс сыграл против более чем трети всех игроков в истории НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс за время профессиональной карьеры выходил на паркет против 35,5% всех игроков, когда-либо выступавших в Национальной баскетбольной ассоциации. Этот факт подчеркнули во время трансляции матча регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Детройт Пистонс» (106:128).

Также было отмечено, что в текущем ростере лиги насчитывается 82 активных игрока, которые родились после того, как Леброн провёл свой первый официальный матч в НБА.

В североамериканский лиге Джеймс в форме «Кливленд Кавальерс» дебютировал 29 октября 2003 года в матче с «Сакраменто Кингз» (92:106). Нынешний сезон является его 23-м в НБА. Вчера, 30 декабря, спортсмену исполнился 41 год.

