Леброн Джеймс сыграл против более чем трети всех игроков в истории НБА

Леброн Джеймс сыграл против более чем трети всех игроков в истории НБА
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс за время профессиональной карьеры выходил на паркет против 35,5% всех игроков, когда-либо выступавших в Национальной баскетбольной ассоциации. Этот факт подчеркнули во время трансляции матча регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Детройт Пистонс» (106:128).

НБА — регулярный чемпионат
31 декабря 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 128
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Джеймс - 17, Хэйс - 13, Кнехт - 10, Эйтон - 10, Ларэвиа - 9, Вандербилт - 8, Смарт - 6, Смит - 3, Тьеро, Джеймс, Клебер
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Сассер - 19, Стюарт - 15, Дюрен - 14, Холланд - 11, Айви - 9, Грин - 8, Томпсон - 7, Харрис - 7, Робинсон - 6, Рид - 3, Ланир - 2, Дженкинс

Также было отмечено, что в текущем ростере лиги насчитывается 82 активных игрока, которые родились после того, как Леброн провёл свой первый официальный матч в НБА.

В североамериканский лиге Джеймс в форме «Кливленд Кавальерс» дебютировал 29 октября 2003 года в матче с «Сакраменто Кингз» (92:106). Нынешний сезон является его 23-м в НБА. Вчера, 30 декабря, спортсмену исполнился 41 год.

Леброн Джеймс показал, как делает становую тягу:

