Известный эксперт предположил, какое будущее ждёт Егора Дёмина в НБА

Обозреватель The Athletic Сэм Весени отметил прогресс российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Эксперт отметил, что, хотя игрок испытывал трудности в начале сезона, в последних матчах выглядит гораздо увереннее.

«В последнее время Дёмин выглядит гораздо увереннее. Он всё ещё чрезвычайно ориентирован на периметр, совершая более чем в два раза больше трёхочковых бросков, чем двухочковых. Не уверен, что делать с его неспособностью проходить к кольцу и насколько это поправимо в долгосрочной перспективе, учитывая, что это было проблемой ещё в NCAA. Однако, в отличие от NCAA, Дёмин теперь забивает «трёшки». Он реализует 36,5% из-за дуги, что позволяет ему хотя бы изредка атаковать на сближении и пользоваться своим умением читать передачи.

Возможно, в итоге он станет крепким ротационным вингом, а не габаритным гардом. В последних пяти матчах «Бруклин» шёл с показателем 4-1, когда Егор набирал в среднем почти 15 очков, принимал последовательно правильные решения и реализовывал броски. Проблемы возникают, когда бросок не идёт. Тогда он не так полезен на площадке. Мне также не понравились матчи, в которых у него была возможность больше действовать с мячом, как, например, в недавнем поражении «Нетс» в игре с «Майами Хит». Но его рост на протяжении сезона был заметен. Он становится всё более приспособленным к контактной борьбе, даже если сам пока не совсем способен её навязывать», — говорится в материале Весени.

