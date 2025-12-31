Скидки
Жена Елатонцева — о переходе игрока в NCAA: контракт с «Локомотивом» расторгнут официально

Жена Елатонцева — о переходе игрока в NCAA: контракт с «Локомотивом» расторгнут официально
Владислава Елатонцева, жена центрового Кирилла Елатонцева, заявила, что спортсмен имеет право выступать за другие команды. По словам Владиславы, контракт между её мужем и «Локомотивом-Кубань» расторгнут официально.

«Трудовой договор между Кириллом и «Локомотивом» был официально расторгнут, поэтому в настоящий момент он больше не является его игроком и имеет полное право выступать за другие команды», — написала Владислава в комментариях к публикации о баскетболисте в социальных сетях.

Ранее Елатонцев дебютировал в NCAA за команду «Оклахома Сунерз». Генеральный менеджер «Локомотива» Виктор Мелешенко недавно заявлял, что клуб не получил никакой компенсации за уход Кирилла.

