Расселл Уэстбрук превзошёл Мэджика Джонсона и вышел на седьмое место по передачам в НБА

Комментарии

37-летний американский профессиональный баскетболист Расселл Уэстбрук, выступающий за команду НБА «Сакраменто Кингз» на позиции разыгрывающего защитника, вышел на седьмое место по передачам в истории североамериканской лиги.

По итогам последних матчей у Расселла на счету 10 157 передач, что позволило ему превзойти легендарного пятикратного чемпиона НБА Мэджика Джсонсона, который за всю свою карьеру сделал 10 141 ассист.

На шестом месте находится Марк Джексон — 10 334 передач. Стив Нэш — пятый (10 335).

Расселл был выбран под четвёртым номером на драфте 2008 года. По итогам своего дебютного сезона в НБА он был включён в первую сборную новичков. Стал вторым игроком в истории лиги, который смог достичь статистических показателей трипл-дабла в среднем за весь сезон — первым стал Оскар Робертсон в 1962 году.

