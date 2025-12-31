Скидки
«Так выглядит прогресс». Егор Дёмин высказался после матча с «Голден Стэйт»

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120). В этой встрече спортсмен набрал 23 очка, совершил три подбора и отдал три результативные передачи.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

«Определённо чувствую себя гораздо комфортнее. Думаю, так выглядит прогресс — это касается не только меня, но и всех наших игроков. Со временем мне всё проще находиться на площадке — и физически, и ментально. В психологическом плане я лучше читаю игру, постепенно подстраиваюсь и двигаюсь в правильном направлении.

Для меня большая честь получать столько игрового времени, сколько мне доверяет Жорди [Фернандес]. Я хочу быть эффективным. Как говорил ещё перед началом сезона, хочу быть везде и влиять на игру разными способами», — приводит слова Дёмина New York Post.

Егор Дёмин представил публике своего домашнего питомца:

