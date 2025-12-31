«Так выглядит прогресс». Егор Дёмин высказался после матча с «Голден Стэйт»

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120). В этой встрече спортсмен набрал 23 очка, совершил три подбора и отдал три результативные передачи.

«Определённо чувствую себя гораздо комфортнее. Думаю, так выглядит прогресс — это касается не только меня, но и всех наших игроков. Со временем мне всё проще находиться на площадке — и физически, и ментально. В психологическом плане я лучше читаю игру, постепенно подстраиваюсь и двигаюсь в правильном направлении.

Для меня большая честь получать столько игрового времени, сколько мне доверяет Жорди [Фернандес]. Я хочу быть эффективным. Как говорил ещё перед началом сезона, хочу быть везде и влиять на игру разными способами», — приводит слова Дёмина New York Post.

